Lunedì 24 iniziano i lavori per sistemare via Remesina a Carpi

Sono in corso i lavori preparatori per la risistemazione di via Remesina, fra la via Valle e il confine comunale: la fase operativa inizierà lunedì prossimo, 24 agosto, partendo da Nord (confine con il Comune di Novi) e procedendo verso Sud.

Il tratto di strada di volta in volta interessato sarà precluso ad ogni forma di traffico: per la chiusura sarà collocata adeguata segnaletica sul posto.

L’Amministrazione Comunale informa che eventuali esigenze particolari dei residenti dovranno essere concordate con il personale dell’impresa presente sul cantiere.

L’intervento – che prevede un trattamento doppio strato depolverizzante – dovrebbe essere ultimato in due settimane salvo imprevisti.