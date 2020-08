Piscina comunale di Maranello, aperture e corsi di acquagym

Anche nei prossimi giorni la piscina comunale di Maranello è aperta, in tutti i giorni della settimana. Questi gli orari di apertura per il mese di agosto: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12,00 alle 14,30 e dalle 17,30 alle 21,30, martedì e giovedì dalle 6,45 alle 9,15, dalle 12,00 alle 14,30 e dalle 17,30 alle 21,30, sabato e domenica dalle 10,00 alle 18,00.

Durante il mese di agosto sono attivi i corsi di acquagym il martedì e il giovedì dalle 13,15 alle 14 ed è possibile prenotare il posto vasca sul sito della Maranello Sport. In tutti gli orari di apertura saranno sempre presenti le corsie per poter nuotare in modo sicuro e ordinato. Per accedere all’ingresso e agli spogliatoi è obbligatorio l’uso della mascherina ed è necessario attenersi scrupolosamente al regolamento.

Negli stessi orari di apertura della piscina, escluse le mattine del martedì e giovedì, presso il Centro Sportivo di Maranello sono aperti anche i campi da tennis, ai quali si accede sempre dalla piscina rispettando le regole per il Covid.