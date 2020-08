31enne presunto autore di violenza sessuale e lesioni dolose arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso, hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Parma nei confronti di un 31enne, originario del parmense, in ultimo sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria di Modena, poiché ritenuto autore di violenza sessuale e lesioni dolose, avvenuto nella provincia di Parma nel gennaio di quest’anno.

I successivi controlli eseguiti dai militari, hanno poi consentito di accertare alcune violazione alle prescrizioni che gli erano state imposte dall’Autorità giudiziaria e per tal motivo il Tribunale di Parma ne ha disposto la misura della detenzione in carcere. Quindi, così come disposto nel nuovo provvedimento cautelare, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena ove rimarrà in attesa di giudizio