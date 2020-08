Damina è ‘tornata a casa’. Il miglior epilogo per una vicenda che ha a lungo angosciato i volontari dell’associazione La Fenice, che gestisce le colonie feline cittadine e aveva segnalato, a metà luglio, la scomparsa dalla colonia del Secchia di ‘Damina’, una delle ospiti più rappresentative della colonia stessa.

L’annuncio è arrivato ieri sulle pagine FB dell’associazione e del Nucleo Tutela Benessere Animale della polizia municipale, che ha collaborato attivamente al ritrovamento del felino protagonista, suo malgrado, di un autentico ‘giallo’.

«Un bel buongiorno stamattina… DAMINA E’TORNATA A CASA!!! Una efficace rete di collaborazione e comunicazione tra volontarie ha permesso di rintracciare Damina e di riportarla a casa». Damina si trovava in una zona periferica di Sassuolo, vicina ad un gruppo di case in cui vi sono altri gatti. La lettura del chip ha confermato l’identità del gatto, che è tornato in colonia.