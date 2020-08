Il nuoto modenese chiude la stagione e riparte

Con la manita tricolore calata da Paltrinieri si è chiusa la travagliata stagione 2019-20 di nuoto.

I campionati di fondo a Livorno hanno riproposto il carpigiano vincente nei 2.5, 5 e 10 km dopo averlo visto in formissima già negli 800 e al record continentale dei 1500 stile libero al 7Colli. Un trofeo che valeva come campionato italiano assoluto e ha visto in azione i pochi qualificati emersi dai regionali svolti in contemporanea su vari sedi e quindi senza sfide dirette.

Per Roma sono risultati qualificati solo alcuni atleti modenesi. Lorenzo Mora (VVff MO) è salito sul gradino basso del podio tricolore nei 50 dorso chiusi in 25.50, posizione che non è riuscito a ripetere nei 100 toccando la piastra con il 7° tempo ed il 6° nei 200. Anche Tania Quaglieri (Sea Sub) dopo essere risultata 10a nei 50 farfalla, si è ripetuta nella top ten del dorso chiudendo 7 a nei 50 dorso e 9 a nei 100, distanze in cui ha incrociato Chiara Fontana (NC Azzurra91) rispettivamente 24a e 11 a . La junior formiginese ha poi ribadito il talento che non ha potuto esprimere in stagione, anche con il 10° posto nei 200 dorso (2’16”16) e al 15° nei 200 misti. Impegnata al Foro Italico anche Martina Mecugni (TNM) 38a nei 50 e 32a. nei 100 stile libero.

Come dicevamo, gli atleti qualificati sono emersi dai particolare campionati regionali disputati oramai un paio di settimane fa in contemporanea in varie piscine: Dogali compresa.

Per i colori modenesi oltre alle già citate atlete tutte plurimedagliate e con vari titoli regionali al collo, si sono distinti i vignolesi Mattia Cantelmo (TNM) vincitore dei 50 farfalla junior e a podio nelle altre distanze brevi e Giorgia Guerra (DeAkker) sul podio senior dei 50 e 100 rana.

Per la Sea Sub a podio Chiara Bozzali e Matteo Giacobbe, mentre per Maranello Nuoto Andrea Dallari ha centrato il bronzo dei 200 rana Ragazzi.

Per il gruppo che fa base a Formigine sotto i colori dell’Azzurra91/President Bologna che vede ai saluti coach Raguzzoni che torna a Ravenna, Carlo Alberto Baraldi ha vinto il titolo Ragazzi1 dei 200 misti e l’argento dei 200 dorso posizione centrata anche da Michele Leprai nei 400 stile R1 e libero Ines Djebali sia nei 100 che nei 200 rana.

Si è aggiudicata il titolo dei 200 rana senior Martina Ciriesi, la quale anziché spostarsi su Roma ha invece completato gli ultimi preparativi per raggiungere sabato scorso negli USA, la Old Dominion University di Norfolk in Virginia. Nonostante i problemi Covid19 sul territorio americano, per la matricola castelnovese dopo alcuni giorni di ambientamento, il primo di ripresa degli allenamenti con i Monarch sarà il 12 settembre.