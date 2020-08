Nidi d’infanzia comunali a gestione diretta e in concessione. Riapertura a Formigine il 7 settembre

A Formigine i nidi d’infanzia comunali a gestione diretta ed in concessione riapriranno il 7 settembre. Dal 14 settembre, invece, cominceranno i nuovi iscritti, secondo un calendario scaglionato. La retta del mese di settembre verrà ridotta e proporzionata all’effettivo periodo di funzionamento del servizio. Dai primi giorni di settembre, al via anche i nidi privati (convenzionati e non).

In questi giorni, tutte le famiglie interessate riceveranno informazioni specifiche sul calendario sezione per sezione, sugli incontri con le educatrici e, più in generale, su tutto ciò che occorre sapere per poter affrontare il nuovo anno educativo.

Afferma Simona Sarracino, Assessore per Formigine Città dei bambini: “Nel mese di luglio abbiamo raccolto la sfida del centro estivo 0/3 anni, che ci ha permesso di sperimentare diverse modalità di svolgimento del servizio. Soltanto il 3 agosto abbiamo ricevuto le linee di indirizzo per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi per i più piccoli: da allora siamo al lavoro, ma abbiamo ancora tanto da fare: occorre mettere a punto un’ottimale riformulazione degli spazi e rivedere l’organizzazione delle proposte educative”.

Tra le azioni più significative, l’individuazione di una nuova struttura per poter aumentare nei prossimi mesi l’offerta dei posti nido.