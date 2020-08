Iniziati i lavori di riqualificazione del playground dei Giardini Margherita

Al via la riqualificazione dei playground in città. In un’ottica di valorizzazione dei campi sportivi a libera fruizione, l’Amministrazione comunale ha avviato un programma che prevede una serie di interventi di riqualificazione e ammodernamento dei campi da basket e pallavolo. Sono in corso di realizzazione i lavori sui campi da basket e pallavolo all’interno dei Giardini Margherita (dureranno 30 giorni) e, a seguire, nel mese di settembre, sarà eseguito un intervento di rigenerazione del campo di basket del Centro sportivo Pertini. Entro la fine dell’anno saranno rigenerati anche i campi da basket del Giardino Fava e quello del Giardino Penazzi.

“Abbiamo iniziato a riqualificare i playground della città – spiega Matteo Lepore, assessore allo Sport del Comune di Bologna – Il primo è quello dei Giardini Margherita, che presenta sia un campo da basket sia un campo da pallavolo, proseguiremo poi con altri interventi nel corso di quest’anno fino all’inizio della prossima primavera. L’obiettivo di tali interventi è di migliorare la funzionalità e fruibilità dei centri sportivi e campi a libera fruizione”.

I lavori prevedono la realizzazione della nuova pavimentazione sportiva che sarà realizzata in un sistema multistrato a base di resine acriliche, con sistema multisport che consente di realizzare pavimentazioni con caratteristiche altamente prestazionali quali il perfetto rimbalzo di palla, i cambi di direzione della corsa rapidi e sicuri e con un ottimo rapporto tra equilibrio e scivolata da parte dell’utilizzatore.

Inoltre sono in programma lavori di manutenzione del Centro sportivo Barca, in particolare saranno realizzati interventi di rifacimento del manto, di copertura degli spogliatoi a servizio del rugby ed un intervento di sistemazione sulle recinzioni del centro.