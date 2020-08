Modena: tentò di rapinare un connazionale, provvedimento di custodia cautelare in carcere per un cittadino marocchino

I Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso, nella giornata di ieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Modena, nei confronti di un 28enne di origine marocchina, già noto per i suoi trascorsi penali, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso. Il provvedimento è scaturito dalle risultanze degli accertamenti svolti da quel comando in ordine alla denuncia di rapina presentata agli inizi di luglio da un giovane operaio, suo connazionale.

La vittima aveva riferito che mentre rientrava a casa era stato aggredito da due uomini a lui sconosciuti che, dopo averlo colpito al volto con un bastone, avevano cercato di impossessarsi del suo portafoglio, non riuscendovi a causa della pronta reazione della vittima. L’uomo, anche in forza di questo nuovo provvedimento, rimarrà ristretto presso il Carcere Sant’Anna di Modena, dove era già detenuto per altro reato. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il complice.