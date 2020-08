Bernini (FI): “Solidarietà per ennesima aggressione al Commissariato di Polizia”

“Piena solidarietà e vicinanza agli agenti del commissariato di Sassuolo, dopo l’aggressione verificatasi venerdì sera. Purtroppo non si tratta del primo episodio e, di fronte a simili fatti, occorre individuare soluzioni tempestive e immediate. Il potenziamento degli organici, unitamente alla implementazione degli equipaggiamenti in dotazione agli agenti e della formazione specifica, sono risposte che si possono e si devono dare in tempi brevi”. Così Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

“Le nostre città, anche i centri urbani di medie e piccole dimensioni, negli ultimi anni hanno cambiato radicalmente volto: la presenza di irregolari, di persone che dormono in alloggi di fortuna, è un problema drammaticamente presente ovunque e al quale si deve far fronte con risorse economiche ed umane adeguate. Sicurezza e ordine pubblico, che sono sempre state priorità del centrodestra al Governo – conclude Anna Maria Bernini – non sembrano essere urgenti per questo esecutivo che continua a sottovalutare il problema nonostante le richieste e gli appelli, pressoché quotidiani, che arrivano dai territori”.