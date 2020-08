Il Festival Baracca e Burattini si chiude a Calerno

Giovedì 27 agosto appuntamento a Calerno per la chiusura della XV edizione del festival di teatro ragazzi “Baracca e Burattini”. Nel cortile della Scuola Infanzia Rodari di Calerno (via Grandi 1/A) in arrivo un eroe molto speciale, Fanfurla in “Cà Burat” messo in scena con i burattini a guanto dalla compagnia teatrale L’Allegra Brigata. Già esaurita la replica delle 21.30; ancora posti per quella delle 18.45. L’evento rientra nel cartellone degli eventi “#Insieme. La cultura si (ri)prende l’estate” a S.Ilario e Calerno. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero 347 9533262 (fino a mercoledì 26 agosto: ore 9-13 e 15-18, anche Whatsapp). Per informazioni: 0522 671858 – www.mavarta.it