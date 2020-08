Spilamberto: in possesso di due biciclette rubate, denunciato per ricettazione

I Carabinieri di Spilamberto, hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Modena un cittadino tunisino di anni 32 residente in paese, per il reato di ricettazione. L’uomo era stato precedentemente fermato mentre circolava su una bicicletta, riconosciuta dal proprietario come sua ed asportatagli dalla sua abitazione il 21 agosto scorso.

La successiva perquisizione eseguita a casa del tunisino ha consentito il rinvenimento di una seconda bicicletta, rubata sempre nello stesso giorno alla stessa persona. Al termine degli accertamenti il tunisino è stato denunciato per il reato di ricettazione mentre al proprietario sono state restituite entrambi le biciclette.