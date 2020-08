Servizi Comunali Infanzia S.Ilario: apertura il 1 settembre

Nido d’Infanzia Girotondo, Scuole dell’Infanzia Fiastri e Rodari sono pronti per accogliere dal 1 settembre bambini e bambine per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Nelle ultime settimane l’Amministrazione Comunale ha lavorato per applicare le misure anti-Covid, rimodulare e organizzare gli spazi per mettere a disposizione del personale scolastico, dei ragazzi e delle famiglie strutture efficienti, funzionali e sicure in questa fase così delicata della storia delle nostre comunità.

In questi giorni si terranno gli incontri con le famiglie: giovedì 27 al Girotondo di via Cefalonia a S.Ilario, venerdì 28 al Rodari di via Grandi a Calerno e lunedì 31 al Fiastri di via Roma a S.Ilario. Gli incontri si svolgeranno all’aperto e nel rispetto delle prescrizioni in termini di distanziamento e misure di sicurezza.