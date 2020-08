Ultimo appuntamento a San Felice sul Panaro con l’“E…state con noi”

Ultimo appuntamento mercoledì 26 agosto a San Felice sul Panaro con l’“E…state con noi”. In piazza Rocca, ore 21, sarà proiettato il film commedia di John Wells “Il sapore del successo”. Nel film un cast stellare con Bradley Cooper, Sienna Miller, Uma Thurman, Emma Thompson, Omar Sy, Lily James e Riccardo Scamarcio. Per maggiori informazioni sulla pellicola: www.appuntisanfeliciani.it

Ingresso libero, ma consigliata la prenotazione, presso i negozi di San Felice (Il Fotografo, Drogheria Giberti, Forno Ferrari, Agenzia Sole Luna, I Capricci di Casa, Lina Gavioli Boutique, Tra le Note) o via e-mail a: cult@comunesanfelice.net. Per informazioni 0535/86320. Obbligo di mascherina. Si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio degli spettacoli. In caso di maltempo il film sarà proiettato il giorno seguente. A coloro che effettueranno la prenotazione presso i negozi, verranno date in omaggio la sera dello spettacolo due mascherine.

L’”Estate con noi” è stata organizzata dal Comune di San Felice sul Panaro con la collaborazione delle associazioni “Le botteghe di San Felice”, “La dodicesima luna”, “Tipì – Teatro partecipato”, “Artinsieme”, “Piazza del Mercato”, della libreria “Tra le note, Libri & Vinili” e del Gruppo San Felice sul Panaro 1 Scout, con il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare.