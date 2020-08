Carpi, lavori di manutenzione sulla provinciale 12. Da giovedì 27 agosto intervento tra la Sp1 e Cortile

Partiranno giovedì 27 agosto i lavori di ripristino del manto stradale sulla strada provinciale 12, nel tratto compreso tra l’incrocio con la provinciale 1 e la frazione di Cortile di Carpi, tratto attualmente interdetto ai mezzi a due ruote a causa delle condizioni della pavimentazione stradale.

Per consentire l’intervento si renderà necessario vietare la circolazione veicolare dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18 per tutta la durata dei lavori, che dovrebbero terminare il prossimo 4 settembre.

Al termine dei lavori, dell’importo di 125 mila euro, sarà possibile rimuovere il divieto di transito per i veicoli a due ruote attualmente vigente.

In questi giorni sono stati rimossi i divieti di transito per i mezzi a due ruote sulla strada provinciale 8 tra Novi e Concordia e sulla provinciale 1 tra Sozzigalli e Carpi, in vigore dallo scorso marzo a causa del peggioramento delle condizioni del manto stradale.

I lavori fanno parte di un programma complessivo di manutenzioni che saranno realizzate in estate su tutta la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali per oltre tre milioni e 400 mila euro; previsti, inoltre, lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale per oltre 320 mila euro.