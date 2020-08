Quattro nuovi giochi per bambini nelle aree verdi di Castelnovo Sotto

Quattro nuovi giochi per bambini sono stati installati nei giorni scorsi in tre parchi di Castelnovo di Sotto. Un’altalena è stata piazzata nell’area verde di via Giotto, mentre un pinco panco in quella accanto al bocciodromo.

Completano il lotto due strutture che sono state montate al parco Rocca, in sostituzione di altre che avevano ormai troppi anni alle spalle. Tutti i nuovi giochi sono dotati di un pavimento antitrauma in gomma per aumentare la sicurezza dei piccoli fruitori.

Questo dei giochi è soltanto uno dei passi per arrivare alla completa riqualificazione del Parco Rocca. Il Comune sta lavorando a un grande progetto generale di recupero del parco, per trasformarlo, molto più di quanto lo sia ora, in un luogo attrattivo e vissuto dai cittadini.

Negli ultimi mesi sono state portare avanti alcune piccole ma significative migliorie, come l’installazione delle telecamere a sorveglianza dei varchi. Inoltre è stata aumentata la frequenza delle operazioni di pulizia. A breve partiranno anche i lavori di ricostruzione del muretto sul lato di via Martori della Libertà, franato tempo fa.