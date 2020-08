Incendio in appartamento a Casalfiumanese, ferito in modo grave un uomo

Ieri sera, un cinquantasettenne italiano è rimasto ustionato da un incendio divampato, probabilmente, dal malfunzionamento del frigorifero domestico. E’ successo intorno alle 21:30, quando la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 è stata informata di un incendio in un appartamento condominiale di Casalfiumanese. Appresa la notizia, i Carabinieri della locale Stazione si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati hanno trovato la compagna dell’uomo, illesa, all’esterno, mentre il cinquantasettenne si trovava ancora nell’abitazione per tentare di circoscrivere le fiamme.

Nonostante una coltre di fumo denso e nero, i militari sono entrati nell’abitazione e alla vista del proprietario, ferito e in stato confusionale, l’hanno convinto a uscire di casa per farsi curare, lasciando ai Vigili del Fuoco intervenuti il compito di spegnere le fiamme. Soccorso dai sanitari del 118 il cinquantasettenne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.