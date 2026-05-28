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Sono stati conclusi i lavori di installazione del nuovo gioco ludico “piramide di arrampicata” e della relativa pavimentazione antitrauma in mattonelle di gomma, per garantire la massima sicurezza durante il gioco, all’interno dei giardini pubblici di via Oberdan.

Con questo intervento si completa un più ampio piano di riqualificazione dei giardini pubblici avviato negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio rinnovato, più sicuro e accogliente dove trascorrere il tempo libero all’aperto.

Dal 2023 a oggi, i giardini pubblici di via Oberdan sono stati interessati da una trasformazione significativa.

Il progetto complessivo ha previsto:

il rifacimento completo dei percorsi pedonali;

la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area giochi;

il ripristino delle aree verdi e nuove piantumazioni;

l’installazione di un impianto di irrigazione automatico a goccia;

la riparazione della fontana;

la realizzazione di un nuovo campo da basket.

Inoltre, negli ultimi anni, il Servizio Manutenzione del Comune di Medicina ha avviato un piano di rinnovo e messa in sicurezza delle attrezzature ludiche presenti nei parchi pubblici del territorio.

Il progetto integrale, affidato alla ditta Sarba Spa, è stato finanziato dal Comune con un investimento di circa 30 mila euro. L’intervento comprendeva la fornitura di nuove attrezzature di gioco, lo smaltimento di quelle obsolete e la fornitura di ricambi per la manutenzione di quelle ancora in buono stato.

Oltre ai giardini pubblici di via Oberdan, sono stati installati nuovi giochi anche nel parco di via Preti, nel parco Barbarossa, nell’area verde presso il campo sportivo di Portonovo, nel parco delle Querce, nel parco di Villa Fontana, nel parco di Sant’Antonio, nonché nei giardini delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio.

«L’Amministrazione comunale conferma così l’impegno nel garantire parchi e aree giochi sicure, accessibili e di qualità per tutti i bambini e le famiglie del nostro territorio. La riqualificazione del parco di via Oberdan era un nostro obiettivo di mandato e siamo soddisfatti d’aver concluso tutte le fasi del progetto. Investire nei luoghi di incontro significa promuovere inclusione, benessere e comunità, a partire dai più piccoli» – afferma il Sindaco Matteo Montanari.