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È stato avviato il laboratorio partecipato “Città e spazi pubblici a misura di clima”, promosso dal Comune di Medicina nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana “Tra la via San Vitale e il Canale di Medicina”, cofinanziato attraverso il Bando RU 2024 della Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa coinvolge direttamente le giovani generazioni con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e visioni sul futuro degli spazi pubblici, mettendo al centro sostenibilità, accessibilità e qualità urbana.

Protagonista del percorso è la classe 4APX dell’Istituto Professionale Commerciale “M.M. Canedi – G. Bruno”, composta da 27 studentesse e studenti suddivisi in sei gruppi di lavoro. La classe ha preso parte al laboratorio progettuale condotto dall’architetta Elena Farnè, con il supporto dell’architetta Giovanna Antoniacci.

Nel primo incontro sono stati approfonditi alcuni ambiti strategici dell’area Borgo Paglia:

gli spazi già riqualificati, con attenzione alle attrezzature dedicate alla socialità e al benessere;

il parco del mulino, da ripensare per le giovani generazioni e per gli utenti dell’HUB Stazione Medicina;

il piazzale della ex stazione; la ciclabile e gli attraversamenti di via San Vitale, con focus sui temi dell’accessibilità e della sicurezza stradale.

Il prossimo appuntamento del laboratorio è previsto per venerdì 15 maggio. Il percorso si concluderà con una restituzione finale che verrà presentata all’Amministrazione comunale.

Il Progetto “Tra la via San Vitale e il Canale di Medicina” prevede un investimento complessivo di circa 1,6 milioni di euro, di cui 1 milione e 250 mila euro finanziati dal Bando RU 2024 promosso dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027 e circa 375 mila euro di cofinanziamento comunale.

«Per il percorso partecipativo del secondo stralcio del progetto sul canale di Medicina, abbiamo coinvolto la classe quarta dell’Istituto Professionale “M.M.Canedi”. In questo primo appuntamento i ragazzi ci hanno dato le loro suggestioni su come vorrebbero l’area verde, l’accessibilità e la fruizione del parco. L’Amministrazione pensa lo spazio pubblico come uno spazio di relazioni, di scambio tra generazioni e di incontri, la cui progettazione tiene conto delle proposte degli stakeholder» – dichiara Massimo Bonetti, Assessore all’Urbanistica.

Comunicato stampa del progetto “Tra la via San Vitale e il Canale di Medicina”: https://www.comune.medicina.bo.it/notizia/1-milione-250-mila-euro-dalla-regione-er-per-un-importante-progetto-di-rigenerazione-urbana