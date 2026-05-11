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Si informa il gentile pubblico che lo spettacolo “ART” della Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, previsto per il prossimo 13 maggio presso il Teatro Carani di Sassuolo, è stato annullato.

L’annullamento – spiega una nota – è dovuto a una controversia legale tra l’autrice del testo, Yasmina Reza, e il regista Michele Riondino, a seguito della quale l’agente dell’autrice ha comunicato il ritiro dell’autorizzazione alla messa in scena di tutte le rappresentazioni del testo in Italia.

Per ottenere il rimborso del biglietto, si prega di seguire la procedura corrispondente alla modalità di acquisto:

Acquisto in Biglietteria: Compilare il modulo sotto riportato e inviarlo via email a biglietteria@teatrocarani.it.

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Compilare il modulo sotto riportato e inviarlo via email a biglietteria@teatrocarani.it. SCARICA MODULO Acquisto Online (Vivaticket): Richiedere il rimborso direttamente sul portale Vivaticket al seguente link: RICHIESTA ANNULLI VIVATICKET