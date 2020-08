Colombaro al centro: ricevuto contributo regionale per azioni integrate sulla sicurezza e sulla connessione della frazione

È stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna il progetto “Colombaro al centro: azioni integrate per la sicurezza e la connessione di una frazione”.

Obiettivi generali sono il miglioramento della sicurezza e un maggiore controllo della frazione, caratterizzata da un’ampia area rurale.

Nello specifico, verrà posata la fibra ottica per il potenziamento del sistema di videosorveglianza esistente nel tratto compreso tra la Scuola Primaria “Ferrari” di Formigine capoluogo e il cimitero di Colombaro, per una lunghezza complessiva del tratto interessato di circa 5 km. L’intervento è di grande rilevanza anche perché consentirà di collegare con la fibra ottica al capoluogo gli ultimi edifici pubblici non ancora in rete: il centro di formazione “Ca’ Bella” e la Scuola dell’Infanzia “Don Zeno Saltini”.

Inoltre, verrà riqualificato con arredi e attrezzature il parco di via Panaro, il maggiore dei parchi pubblici di Colombaro, isolato rispetto al contesto urbano.

Infine, nell’ambito dei servizi di pattugliamento della Polizia Locale, saranno controllate in particolare le zone extraurbane, anche in orario serale e notturno. Sempre in collegamento con la Polizia Locale, verrà implementato il fondo di erogazione contributi per le vittime di reati predatori. Attraverso lo sportello “Non da soli”, i residenti potranno infatti ricevere contributi per la riparazione di danni materiali arrecati all’abitazione (ad esempio infissi o inferriate), a seguito di effrazioni per furto o tentato furto; sostituzione di serrature e rifacimento delle chiavi dell’abitazione della vittima anche a seguito di scippo; duplicazione di documenti personali rubati (carta d’identità, patente di guida, passaporto, permesso/carta di soggiorno, codice fiscale).

Il contributo regionale è pari a 83.000 euro, su un costo complessivo di 158.000 euro (75.000 euro sono a carico del Comune di Formigine).