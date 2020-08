Il Sindaco di Sassuolo sull’aggressione in Commissariato

“Pugno duro verso chi si macchia di reati di questo tipo, gravissimi in ogni contesto ed ancor di più se perpetrati ai danni di chi si è assunto l’onere di vigilare sulla sicurezza di tutti noi: il carcere”. Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, con queste parole, condanna l’aggressione avvenuta agli agenti del Commissariato di Polizia cittadino nella notte tra venerdì e sabato.

“Agli agenti coinvolti e all’intero Commissariato – prosegue il Sindaco – va la massima solidarietà e la piena vicinanza non solo dell’Amministrazione comunale ma di tutta la città di Sassuolo. Episodi di questo tipo, che purtroppo non sono così rari, dimostrano ancora di più quanto sia urgente un intervento sia in termini di dotazione organica e di attrezzature a disposizione delle Forze dell’Ordine, sia in termini legislativi. Non può essere accettato che chi si macchia di certi reati, oggi, sia libero di circolare con il solo divieto di dimora mentre chi l’ha subito si trovi ancora in ospedale o a casa a curarsi”.