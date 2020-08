Altre regole per una scuola che deve ripartire

Sembra assodato che a dover misurare la temperatura dei propri figli (non dovrà superare i 37,5) dovranno pensarci i genitori.

Sugli autobus per il trasporto studenti la capienza non dovrà superare il 75% per garantire un minimo di distanziamento.

La mascherina dovrà essere indossata dai docenti e il personale (allo studio un modello trasparente per facilitare la lettura del labiale), obbligatoria solo per i ragazzi e ragazze con più 12 anni (in tutti gli spostamenti in aula e al banco in caso non fosse possibile rispettare il metro di distanza).

Nella nostra regione dal 24 agosto sono partiti anche i test sierologici per i docenti e il personale scolastico (su base volontaria).

Alle porte una nuova incognita, quella del numero di docenti, tecnici e amministrativi (lavoratori con oltre 55 anni di età) che faranno eventuale richiesta di non rientrare a scuola per motivi legati ai potenziali rischi di salute dovuti ad esempio alla presenza di patologie pregresse capaci di aumentare i danni in caso di contagio.

