Dalle ore 18 del 31 agosto alle ore 19 del 16 ottobre 2020, è previsto il restringimento della sede stradale, con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo mobile, di via Ghiarola Nuova. Tale disposizione, a causa di un cantiere temporaneo per la manutenzione straordinaria della condotta gas in esercizio, posata in sede stradale.