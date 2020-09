A Carpi per il “Cinema in piazza” è necessaria la prenotazione

Proseguono le prenotazioni per “Cinema in piazza”, otto proiezioni gratuite proposte dal Comune davanti al Palazzo dei Pio, da domenica 6 a domenica 13 settembre: basta accedere al sito www.boxerticket.it, registrarsi gratuitamente e, sempre gratuitamente, ottenere i posti scelti per la serata selezionata. Si riceverà via mail un biglietto elettronico, che è poi possibile esibire sul cellulare anche senza stamparlo.

In alternativa, si può chiamare InCarpi al numero 059649255.

Le persone non deambulanti o ipovedenti possono richiedere il posto a loro riservato chiamando il numero 3425102859 o scrivendo all’indirizzo studios@studiosonline.it

La prenotazione, necessaria per le norme anti-Covid, consentirà anche di estendere eventualmente la capienza oltre le 600 persone previste, in base alla presenza di congiunti, per i quali non è dovuto il distanziamento fra i posti a sedere predisposto dall’organizzazione. Per tutti gli spettatori sarà comunque obbligatoria la mascherina e la distanza dagli altri durante l’accesso al proprio posto numerato.

Questo il calendario di “Cinema in piazza”:

domenica 6 settembre “Lo sceicco bianco” di Federico Fellini (1952)

lunedì 7 settembre “I vitelloni” di Federico Fellini (1953)

martedì 8 settembre “Colazione da Tiffany”, di Blake Edwards (1961)

mercoledì 9 settembre “Il sorpasso” di Dino Risi (1962)

giovedì 10 settembre “Una giornata particolare” di Ettore Scola (1977)

venerdì 11 settembre “I duellanti” di Ridley Scott (1977)

sabato 12 settembre “La famiglia” di Ettore Scola (1987)

domenica 13 settembre “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore (1988)

Le proiezioni inizieranno alle ore 21:00 e si potrà accedere all’area dalle ore 20:00 per favorire un ingresso senza assembramenti. In piazza ci sarà anche un punto informativo.

La rassegna, inserita tra le iniziative della CarpiEstate, ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ed è curata da Studio’s di Modena.

Per informazioni: Studio’s 3425102859.