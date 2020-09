Montale, serata ad osservare le stelle al parco Grizzaga

Appuntamento alla scoperta della volta celeste e delle sue tante meraviglie al parco Grizzaga di Montale. Lunedì 7 settembre alle 20.45 è in programma una serata dedicata all’osservazione del cielo, in compagnia di Michele Donà del Planetario di Modena.

Il cielo di questo periodo è caratterizzato dall’asterismo del Triangolo Estivo che, da giugno a ottobre, ci accompagna con le brillanti stelle poste ai suoi vertici, che appartengono a tre costellazioni ricche di fascino, pronte a raccontare la propria storia scritta da secoli nel “libro del Cielo”.

Con pazienza e qualche “trucco”, guidati da Michele Donà, anche dalla città sarà possibile identificare facilmente le principali costellazioni visibili in questo periodo, riconoscere i pianeti e orientarci guardando le stelle. Sarà inoltre possibile osservare al telescopio Giove e Saturno, i “giganti” del sistema solare.

L’iniziativa è ad accesso gratuito, inviando un messaggio WhatsApp al numero 348-2489134, e si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza (ai partecipanti è chiesto di portare la mascherina da indossare nei momenti di necessità). È consigliabile portare un telo per potersi sedere per terra. Ai partecipanti è data la possibilità di cenare sotto le stelle presso il Circolo Auser Parco Grizzaga, con gnocco fritto, tigelle, affettato e acqua (al costo di 13 euro per gli adulti, 8 euro per bambini fino ai 9 anni, per prenotarsi alla cena telefonare al 335-6508743). In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.