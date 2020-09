Contenimento diffusione virus: cinque esercenti del mercato settimanale sanzionati a Spilamberto

I carabinieri della stazione di Spilamberto, nella mattinata di ieri, nell’ambito delle attività volte a verificare il rispetto delle misure ministeriali del contenimento del virus, hanno effettuato il controllo su alcune attività di commercio itinerante su aree pubbliche presso il mercato settimanale del paese, in relazione allo svolgimento in sicurezza dell’esercizio di commercio ambulante. Nella circostanza sono stati sanzionati cinque esercenti, e per uno dei quali è scattata anche la temporanea chiusura dell’attività per giorni uno. L’importo delle violazioni accertate è stato complessivamente di 2000 euro.