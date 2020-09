Via allo “Zaino sospeso” a San Lazzaro di Savena

Dopo l’ampliamento dell’emporio solidale Amalio e l’iniziativa del Carrello Sospeso, attuate dall’Amministrazione durante l’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, il Comune scende nuovamente in campo all’insegna della solidarietà, per sostenere le famiglie in difficoltà e che si stanno preparando al ritorno in classe dei propri bambini e ragazzi. Nasce infatti lo Zaino Sospeso, la raccolta solidale di materiale scolastico.

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere tutto l’occorrente di cui necessitano gli studenti (penne, matite, quaderni, astucci, etc.) al rientro in classe, distribuendo il materiale attraverso l’emporio solidale alle famiglie iscritte nel circuito di Amalio.

In tutti i punti vendita partner dell’iniziativa e che esporranno il cartello dello Zaino Sospeso, sarà possibile acquistare e lasciare il materiale didattico nell’apposito carrello solidale, contrassegnato dalla grafica dell’iniziativa. I prodotti donati saranno raccolti dai volontari dell’emporio Amalio.

“Il Comune di San Lazzaro non ha lasciato e non lascerà mai nessuno indietro, soprattutto per quanto riguarda l’istruzione, tassello fondamentale e imprescindibile nella creazione del nostro futuro – aggiunge la sindaca di San Lazzaro –. Tra gli interventi messi in campo dall’Amministrazione per garantire il rientro in classe in sicurezza a metà settembre, non poteva mancare una forma di sostegno per tutte quelle famiglie che stanno affrontando un momento di difficoltà economica dovuto alla perdita del lavoro o alla cassaintegrazione, e che rischiano di non poter sostenere le spese relative al materiale scolastico dei propri figli. L’emporio solidale Amalio c’è, e grazie all’impegno dei volontari e alla solidarietà di tanti, possiamo alleggerire il carico economico e psicologico che in questo momento pesa sulle spalle di tante famiglie, in preparazione alla ripartenza dell’attività scolastica ed educativa”.

L’elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa:

l Broccoli Cartoleria, via Kennedy 45

l Grande Emporio Sterlino, via Emilia 236

l Il Quadrifoglio, via Emilia 138

l Giro di Penna – Affiliato Buffetti, via Caselle 3 (angolo via Emilia)

I titolari dei punti vendita che desiderano aderire allo Zaino Sospeso, possono scrivere una mail a sindaco@comune.sanlazzaro.bo.it.