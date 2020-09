Nuovo appuntamento di “EstaVezz – Concerti sotto le stelle” a Vezzano

Venerdì 4 settembre alle ore 21.00 – nell’area del Parco Paride Allegri a Vezzano sul Crostolo tra il Mulino Boni e la Biblioteca Comunale – l’ultimo appuntamento con la musica classica di EstaVezz 2020: “Sonate e notturni” Viaggio nella musica cameristica dal barocco ad oggi.

La serata, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo – promotore dell’intero cartellone di eventi EstaVezz che ha riscosso successo in termini di partecipazione e apprezzamento per le proposte – in collaborazione con l’A.P.S. Istituto Diocesano di Musica e Liturgia “Don Luigi Guglielmi”, vedrà esibirsi un ensemble di pregio ed esperienza: Patrizia Filippi al flauto, Nadia Torreggiani al clavicembalo e pianoforte, Silvia Sciolla al violoncello.

Il concerto prevede musiche di G.F. Handel, A. Vivaldi, C.P.E. Bach, W.H. Squire, J. Rutter, C. Debussy, V. Azarashvili per un programma accattivamente anche per chi desidera avvicinarsi alla musica più impegnata.

Il concerto è organizzato nel rispetto delle normative Covid vigenti. E’ quindi gradita la prenotazione contattando: 334.6237451 (preferibilmente via Whatsapp) oppure cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it.