Festival Crossroads, l’8 settembre concerto di Greta Panettieri a Parma

L’ammaliante vocalist Greta Panettieri accompagnata dal pianoforte di Andrea Sammartino: martedì 8 settembre a Parma presso il Cortile d’Onore della Casa della Musica (inizio alle ore 21) il festival Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, porterà in scena un nuovo duetto focalizzato sulla presenza di una voce dalla profonda intensità interpretativa. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura Comune di Parma, la Casa della Musica di Parma, l’Ars Canto G. Verdi di Parma. Biglietti: prezzo unico euro 15.

Greta Panettieri, vocalist dalla personalità vulcanica, è cresciuta artisticamente a New York, per poi riportare il suo talento in Italia. Non solo cantante e compositrice: la Panettieri è anche multistrumentista (suona il violino, la chitarra, il pianoforte) e autrice di testi anche per canzoni di suoi colleghi (Gegè Telesforo, Ainé). Oltre che nel circuito dei festival e dei club, la si vede e ascolta spesso in tv e radio: è stata ospite fissa di L’aria che tira su LA7 e la si sente frequentemente a Social Club su RAI Radio 2. Ha collaborato con artisti come Terri Lyne Carrington, Toninho Horta, Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere, Gegè Telesforo, Greg. Assai indicativi i commenti lasciati da alcuni di questi suoi partner musicali: per Terri Lyne Carrington “Greta ha un dono speciale, è capace di trasformare qualsiasi melodia in un’affermazione personale”, mentre per Gegè Telesforo “Greta ha talento da vendere, una passione viscerale e contagiosa nei confronti della musica e della vita, un sorriso accecante, una creatività fuori dal comune forgiata dalla sua onnivora fame di suoni e ritmi”.

