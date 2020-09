Montale, omaggio al maestro Ennio Morricone

La musica di Ennio Morricone farà da colonna sonora ad una magica serata al Parco Archeologico e Museo all’aperto della Terramara di Montale. Giovedì 10 settembre alle 21 l’Imago Quartet, composto da Eugenio Gargiola al violino, Christian Serrazzi alla viola, Massimo Repellini al violoncello e Marco Fabbri al bandoneòn-accordiòn, renderà omaggio al maestro, a due mesi dalla scomparsa, avvenuta lo scorso 6 luglio.

Nel concerto-tributo, promosso dal Comune di Castelnuovo Rangone, verranno riletti con arrangiamenti nuovi e sonorità inedite gli immortali capolavori del grande compositore, dal tema di “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” a quello de “La piovra” e di “Metti una sera a cena”, dalla note di “Nuovo Cinema Paradiso” alle celebri musiche composte per i film di Sergio Leone. Due eccezioni completano il programma musicale: “Vuelvo al sur”di Astor Piazzolla, tratto dal film “Sur” e “Intro specto” di Valendei, composizione originale dedicata al maestro Morricone.

Per partecipare al concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la prenotazione, inviando un messaggio WhatsApp al numero 348-2489134. Al termine del concerto è possibile effettuare una visita guidata al Parco, da prenotare al momento dell’iscrizione.

Per rispettare le norme di sicurezza, il pubblico dovrà essere munito di mascherina e verrà mantenuto il distanziamento fisico di almeno un metro tra i partecipanti; il parco aprirà alle 20.30 e si consiglia di arrivare per tempo in modo da procedere con calma alle procedure di ingresso e posizionamento.