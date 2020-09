Al via le prevendite per la tappa bolognese del tour di Francesco Renga

Al via le prevendite per la tappa bolognese del tour di Francesco...

Francesco Renga si prepara a tornare live nel 2021 con Insieme Tour, il tour che il 17 maggio 2021 farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

“Mai come questa volta programmare un nuovo tour mi provoca così tante emozioni – racconta Renga – tanta è la voglia di tornare a cantare per la mia gente, con la mia gente! Finalmente sperare di poterli abbracciare tutti e magari non solo con lo sguardo. È un po’ come tornare a vivere, una vera e propria epifania”.

I biglietti per Insieme Tour saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di domani, martedì 8 settembre su Ticketone e dalle ore 11.00 di venerdì 11 settembre nei punti vendita abituali.

Per i membri del fanclub i biglietti saranno in prevendita da oggi, lunedì 7 settembre (per info: www.friendsandpartners.it)

È attualmente in rotazione radiofonica il suo ultimo singolo “Insieme: grandi amori” (Sony Music), scritto con Daniele Coro e Diego Mancino e prodotto da Dario Faini e Daniele Coro. Il video del brano, diretto da Fabrizio Conte, è visibile qui: http://www.youtube.com/watch?v=312Bk1GAmzo

PREZZI: I platea 69,00 € – I platea laterale 60,00 € – II platea 60,00 € – Balconata 35,00 €

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione 5/F, Bologna), aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, attraverso il circuito TICKETONE e attraverso il sito www.teatroeuropa.it.

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it