Ieri sera intorno alle 21 una persona è rimasta intrappolata nel sottopasso della SP569 – via Provinciale Ovest a Bologna. La pioggia forte di ieri sera ha provocato l’allagamento del sottopasso e l’automobilista è rimasto in panne con la macchina nell’acqua alta. I vigili del fuoco intervenuti hanno fatto uscire dall’abitacolo l’automobilista portandolo in luogo sicuro. I pompieri sono poi intervenuti per l’allagamento della centrale termica di Bazzano.