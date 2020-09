Auto fuori strada a Castel Guelfo, muore 35enne albanese

Ieri pomeriggio poco dopo le 18:00 a Castel Guelfo in via Medesano all’altezza del civico 4, un automobilista albanese di 35 anni residente in provincia di Pisa, ha perso la vita finendo con l’autovettura fuori strada. L’uomo si trovava alla guida di una Toyota Yaris, diretta a Castel San Pietro Terme, con a bordo un passeggero italiano di trentasei anni.

Da una prima ricostruzione dei fatti ad opera dei Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo intervenuti sul posto, il veicolo sarebbe uscito dalla carreggiata per cause in corso di accertamento e si sarebbe ribaltato più volte terminando la corsa in un campo adiacente. Il passeggero è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, mentre per il conducente non c’è stato nulla da fare.