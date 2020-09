“Caninfesta”, domenica al circolo “La Fattoria” di Bologna

Domenica 13 settembre dalle 10.30 alle 18, presso il circolo La Fattoria Urbana, in via Pirandello 3, si terrà la XVII edizione di “Caninfesta”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Bologna, Area Welfare e promozione del Benessere della Comunità con lo scopo di far conoscere l’Anagrafe canina, strumento efficace per disincentivare l’abbandono e per intervenire in caso di smarrimento dei cani.

Grazie all’Anagrafe canina infatti i proprietari dei cani – ma anche quelli di gatti e furetti – ottengono al momento dell’iscrizione un numero di microchip che permette di rintracciare con maggiore facilità gli animali abbandonati o smarriti.

La giornata di domenica, che si svolgerà nell’ambito della “Festa della vendemmia” del circolo La Fattoria Urbana, presenta l’esposizione di una galleria fotografica che ritrae gli ospiti del canile che possono essere adottati. Le norme di distanziamento e di prevenzione del contagio da coronavirus impediscono infatti, per questa edizione, la consueta sfilata dei cani da adottare che portava anche all’elezione di Miss e Mister “Anagrafe Canina”.

Il percorso espositivo, organizzato in sicurezza sul prato de “La Fattoria Urbana”, sarà affiancato da un infobox allestito dai volontari del Canile del Trebbo, dove sarà possibile informarsi sulle possibilità e le modalità di adozione