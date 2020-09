Bologna: accoltellato per un parcheggio

Un uomo di 34 anni è finito in ospedale ieri a Bologna a causa di una lite in strada con un camionista per una questione di parcheggio in via Sardegna. La vittima, che era a bordo della propria auto insieme alla famiglia, aveva parcheggiato in seconda fila per scaricare dei pacchi, quando è scoppiata una lite con il conducente di un autocarro che gli chiedeva di spostare la vettura.

Il camionista, un pregiudicato 66enne, lo ha prima colpito con calci e pugni e poi lo ha ferito al collo e sul viso con un’arma da taglio. Subito dopo si è allontanato. All’arrivo della polizia, sul posto era già presente il 118 che stava medicando il 34enne. Durante l’aggressione la vittima è riuscita a strappare la targa dell’autocarro e questo ha permesso agli investigatori di rintracciare in poco tempo il camionista. I poliziotti lo hanno individuato in una via limitrofa. Il 66enne era ancora a bordo dell’autocarro, parcheggiato in strada.

Dentro il camion gli agenti hanno trovato un seghetto, due cutter, e un coltello con una lama di 10 centimetri, che potrebbe essere stato utilizzato per il ferimento del 34enne.

L’uomo è stato così arrestato per tentato omicidio e portato in carcere. L’automobilista, invece, dopo le cure in ospedale è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.