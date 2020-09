Unione Bassa Reggiana: voto a domicilio per i malati Covid 19 o in isolamento fiduciario

L’Unione Bassa Reggiana informa che gli elettori sottoposti al trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o in isolamento fiduciario causa Covid-19 possono esercitare il proprio diritto di voto, richiedendo all’Ufficio Elettorale del proprio comune di residenza di votare presso il domicilio in cui si trovano in isolamento/terapiaconcordato con l’Ausl.

Il voto verrà raccolto fra domenica 20 e lunedì 21 settembre da un seggio speciale collegato alla sezione elettorale ospedaliera di Guastalla.

Le domande devono essere corredate da idonea certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale e presentate il prima possibile (non oltre la giornata di venerdì 18 settembre)per consentire di organizzare le operazioni di raccolta.

Per ulteriori informazioni è opportuno consultare la pagina web del proprio comune o contattare telefonicamente l’Ufficio Elettorale.

Si precisa che tale comunicazione è valida per tutti gli 8comuni dell’Unione Bassa Reggiana, che di fatto coincidonocon il distretto sanitario di Guastalla.

IN SINTESI

Possono di esercitare il proprio diritto di voto a domicilio gli elettori che si trovano, a causa del virus Covid-19, in una delle seguenti condizioni:

sottoposti al trattamento domiciliare;

in condizioni di quarantena;

in isolamento fiduciario.

Si vota nella giornata di DOMENICA 20 settembre 2020 dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e di LUNEDI’ 21 settembre 2020 dalle ore 07.00 alle ore 15.00.