Tutti negativi i bambini e gli insegnati della scuola d’infanzia di Arceto. Si torna a scuola

La Direzione dell’Azienda AUSL IRCCS di Reggio Emilia ed il Sindaco di Scandiano comunicano che si sono conclusi gli accertamenti e i controlli previsti nella scuola d’infanzia parrocchiale “Corradi” di Arceto, dove era stato segnalato un caso di positività Covid in un insegnante.

Tutti i bambini e gli insegnanti della sezione coinvolta hanno terminato il periodo di isolamento previsto e tutti i tamponi nasofaringei di controllo effettuati sono risultati negativi.

Bambini e insegnanti potranno quindi riprendere la regolare frequenza della scuola.

“Una bella notizia – hanno dichiarato Cristina Marchesi, Direttore generale dell’AUSL e il Sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti – che non nasce dalla casualità, ma dalla tempestività e dal rigore con cui il personale della scuola dell’infanzia di Arceto ha applicato i protocolli, collaborando fattivamente con il Servizio di Igiene Pubblica e la Pediatria di Comunità. Ci teniamo dunque a ringraziare la dirigenza scolastica e l’insegnante coinvolta per come è stata gestita l’intera vicenda”.