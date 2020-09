Al via i lavori di stabilizzazione dei muri d’ala del cavalcaferrovia di via Giovanni da Verrazzano

Al via i lavori di stabilizzazione dei muri d’ala del cavalcaferrovia di...

Lunedì prossimo, 21 settembre, inizierà l’esecuzione dei lavori di stabilizzazione dei muri d’ala del cavalca ferrovia di via Giovanni da Verrazzano. Le opere si sono rese necessarie quest’anno in seguito ad un problema di abbassamento del rilevato stradale che ha causato lo spostamento dei muri laterali di contenimento dello stesso rilevato rispetto alla struttura portante del ponte.

Per la struttura vera e propria del ponte si stanno completando le ultime verifiche affidate ad uno studio professionale competente in materia e non sono stati rilevati ad oggi particolari problemi.

Il ponte continuerà quindi ad essere perfettamente fruibile per tutta la durata dei lavori, salvo il fatto che si rende necessario un restringimento della carreggiata stradale necessario all’impianto del cantiere.

La circolazione sul cavalca ferrovia sarà portata a senso unico alternato con utilizzo di semaforo di cantiere, si consiglia pertanto ove possibile di scegliere percorsi alternativi.

Sarà interdetta anche la circolazione pedonale e ciclabile sotto il ponte.

Parte dei lavori dovrà essere realizzata all’interno della sede ferroviaria Modena-Sassuolo, la cui linea è gestita da FER, con la quale si stanno tenendo stretti rapporti di collaborazione ai fini della miglior gestione delle lavorazioni e delle tempistiche di cantiere. Tali opere verranno realizzate prevalentemente in orario notturno o festivo al fine di evitare la sospensione della circolazione ferroviaria.

L’importo contrattuale, iva compresa, è di € 162.057,50.

La data presunta per il termine dei lavori è stata fissata nel giorno 2 gennaio 2021, salvo imprevisti.