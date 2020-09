Scuola, il Comune di Bologna riceve dai Lions 450 zaini nuovi per alunni in difficoltà economica

Una donazione di 450 nuovi zaini per la scuola. Questo il gesto di solidarietà che il Distretto Lions 108 TB, in particolare i Club Bologna, I Portici, Colli Augusto Murri e San Petronio, attraverso il Comune di Bologna, ha fatto per il nuovo anno scolastico agli alunni appartenenti a famiglie in difficoltà economica.

Da anni il Comune di Bologna organizza presso gli Empori Solidali Case Zanardi varie forme di aiuto alle famiglie bolognesi per affrontare le nuove forme di povertà prodotte dalla crisi esplosa più di 10 anni fa. Quest’anno, alle difficoltà già esistenti, si è aggiunta la crisi economica in seguito al coronavirus, che sta colpendo molte famiglie bolognesi rendendo difficile l’acquisto dei materiali scolastici per i bambini, per il nuovo anno.

Proprio in funzione dell’inizio dell’anno scolastico, sabato 12 settembre volontari e volontarie degli Empori hanno svolto una raccolta di materiale scolastico presso il Centro Lame di Bologna nell’ambito dell’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 “Dona la spesa”, per confezionare dei kit scuola da distribuire alle famiglie seguite dagli Empori. Ecco i numeri della raccolta: 2.143 quaderni, 1.790 tra penne e matite, 100 evidenziatori, 180 confezioni di pennarelli. A questi si sommano dunque i 450 nuovi zaini donati dai Lions, un esempio di come le associazioni di volontariato possono collaborare con le Istituzioni per alleviare le difficoltà che molte famiglie stanno incontrando in questa difficile fase.

Zaini e materiale scolastico verranno distribuiti in questi giorni alle famiglie che ne hanno bisogno secondo le indicazioni ricevute dai Servizi sociali territoriali del Comune.