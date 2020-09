Furto in bar, indagini dei carabinieri

Poco dopo le 4.30 di questa notte i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, su input dell’operatore in servizio al 112, allertato da un istituto di vigilanza privato, intervenivano in via Provinciale Nord a Bagnolo in Piano, curando un sopralluogo di furto presso il bar smeraldo.

Sul posto gli operanti accertavano che ignoti malviventi, dopo aver forzato una finestra, accedevano all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale, asportando da un cambiamonete un migliaio di euro. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva asportata, i danni sono in corso di quantificazione. I carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.