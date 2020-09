A Formigine il convegno ‘Il valore delle reti di solidarietà e cooperazione internazionale nella sfida dopo l’emergenza Covid’

Domani, 25 settembre 2020, al Castello di Formigine dalle ore 10 alle 16 si terrà il convegno “Il valore delle reti di solidarietà e cooperazione internazionale nella sfida dopo l’emergenza Covid” promosso da Centro Servizi Volontariato, Stati Generali della Solidarietà con il patrocinio dei comuni di Modena e Formigine. In Italia sono presenti circa 23mila associazioni impegnate in progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, prevalentemente di medie e piccole dimensioni. Il loro lavoro è basato in maniera rilevante sul volontariato, espresso in varie forme ma sempre capace di generare grandi benefici per le popolazioni nei Paesi poveri.

A queste associazioni si affiancano circa 150 ong riconosciute, il cui lavoro al pari di quello delle associazioni di volontariato, è stato messo in discussione presso l’opinione pubblica dalle campagne degli ultimi anni e messo in crisi dal Covid-19.

Le maggiori organizzazioni e reti nazionali hanno costituito il Comitato Promotore Verso gli Stati Generali della Solidarietà e Cooperazione Internazionale, invitando all’adesione tutte le organizzazioni per denunciare la crisi del sistema nazionale di cooperazione allo sviluppo, stretto tra scarsità dei fondi, attacchi alla reputazione e assenza di programmazione e presentare proposte su come rendere i progetti di solidarietà internazionale ancora più efficaci e coerenti con gli Obiettivi Onu per lo Sviluppo Sostenibile.

Al Castello di Formigine si confronteranno diversi reti di rappresentanza per formulare proposte al fine di valorizzare il lavoro di rete e la collaborazione trasversale all’interno del composito mondo della solidarietà internazionale, soprattutto istanze concrete e mirate a sostenere la ripresa e l’uscita dalle difficoltà conseguenti alla pandemia. L’insieme di idee, proposte e istanze condivise costituirà un importante contributo all’Evento finale nazionale degli Stati Generali della Cooperazione internazionale, previsto per febbraio 2021.