Mirandola: appuntamenti fine settimana 26-27 settembre 2020

La città ideale. Mirandola: galleria a cielo aperto è un progetto di arte urbana, promosso e patrocinato dal Comune di Mirandola e dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto, a cura di Beatrice Audrito e Davide Sarchioni, si propone di raccontare attraverso l’arte contemporanea l’identità di questo luogo dal passato glorioso, un territorio ricco di testimonianze artistiche e architettoniche di rilievo, duramente colpito dal terremoto del 2012 e oggi ancora impegnato nella fase di ricostruzione. Mirandola Galleria a cielo aperto, sarà inaugurato ufficialmente sabato 26 settembre alle ore 17.00, presso il parco di P.zza Matteotti – giardino ex-Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

“Il progetto – spiega Marina Marchi, Assessore alla Cultura e all’Innovazione del Comune di Mirandola – che si terrà nel periodo compreso tra settembre 2020 e gennaio 2021, ha l’obiettivo di raccontare, attraverso le opere d’arte contemporanea, l’identità di questa città, fortemente lesionata dal sisma nel 2012, prendendo spunto dalla figura di Giovanni Pico della Mirandola e dalla sua storia. Il percorso espositivo individua il centro storico di Mirandola quale cantiere di esplorazioni e di creazioni artistiche, in grado di porre l’attenzione sugli edifici e i monumenti storici, grazie all’opera e all’abilità di artisti di fama nazionale ed internazionale. Si verrà così a creare un’inedita rilettura del paesaggio urbano.”

MIRANDOLA, SABATO 26 E DOMENICA 27 SETTEMBRE IN PIAZZA COSTITUENTE, CARNE ALLA GRIGLIA PROTAGONISTA CON L’EVENTO “WEEK-END ALLA BRACE”

Griglie sfrigolanti sabato 26 e domenica 27 settembre in piazza Costituente a Mirandola. Due infatti gli appuntamenti in programma nel fine settimana in cui in cui il leit motiv sarà la carne alla griglia declinata per tipologia, tagli e cottura. Organizzato dal Principato di Franciacorta col patrocinio del Comune di Mirandola, l’evento “Week-end alla brace” punta ad offrire un’occasione per vivere il centro storico in modo conviviale. Si inizia sabato 26 settembre nel tardo pomeriggio e per la precisione alle ore 19.30 con la serata dedicata al galletto alla brace, servito con patatine fritte e non solo. Non mancherà poi la musica ad allietare i commensali a cura di Young Gardens, Radio Emilia e Numero 1 Band. Domenica 27 settembre si replica dalla stessa ora, ma al posto del galletto sulla griglia ci sarà la carne alla brace. Anche in questa occasione la cena verrà accompagnata sulle note e i brani musicali di Disco Lemon. Entrambe le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid, mentre è gradita – per quanti volessero partecipare la prenotazione ai seguenti numeri: 335 5388870 e 328 7152283.

MIRANDOLA, PIAZZA COSTITUENTE NEL SEGNO DEI MOTORI, DOMENICA 27 SETTEMBRE CON RADUNO DI FIAT 500 D’EPOCA E MOTOCICLETTE GIAPPONESI

Piazza Costituente all’insegna dei motori domenica 27 settembre con auto e moto protagoniste. Il Lancia Thema club International di Mirandola – col patrocinio dell’Amministrazione comunale di Mirandola – in occasione della giornata del motorismo storico italiano, organizza una mostra statica di vetture ed un raduno numerato di Fiat 500 storiche. 30 i modelli dell’utilitaria italiana che ha contribuito alla storia dell’auto che troveranno posto nel cuore storico della città dei Pico. Non solo però, perché sempre in piazza Costituente e sempre domenica 27 troverà anche spazio una selezione di motociclette giapponesi. Modelli di Yamaha, Suzuki, Honda, Kavasaki nelle diverse cilindrate che hanno fatto sognare cultori delle due ruote di ogni età. La mostra si terrà l’ungo l’intero corso della giornata: all’esposizione dalle ore 9.30, alle ore 12.00, seguirà per le Fiat 500, una trasferta turistica fino a Sorbara con ritorno per le 13.30. Alle ore 16.00 saluti e ripartenza del gruppo alla volta di Nonantola.

MIRANDOLA, FRAZIONE DI SAN MARTINO SPINO, AL BARCHESSONE VECCHIO, DOMENICA 27 SETTEMBRE IN SCENA LO SPETTACOLO “IL SOGNO DI TARTARUGA”

Domenica 27 settembre presso il Barchessone Vecchio a San Martino Spino – via Zanzur 4 – con inizio alle ore 17:00 si terrà lo spettacolo “Il sogno di tartaruga”, realizzato dalla compagnia Il Baule Volante, produzione dell’Accademia Perduta/Romagna Teatri. La rappresentazione mira a portare le persone che interverranno alla scoperta di un meraviglioso continente, l’Africa, attraverso una narrazione che comprende la musica, i colori, l’allegria e gli animali. La storia è quella di una tartaruga che sogna un albero il quale però si trova in un posto segreto. Inizia allora la sua avventura, costellata da incontri con altri animali della savana, per cercarlo. I personaggi dello spettacolo sono rappresentati da pupazzi animati a vista e le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi coinvolgenti e strumenti africani. Si ricorda che è obbligatoria la prenotazione entro le ore 13:00 di venerdì 25 settembre 2020 al numero 053529507 o all’indirizzo e-mail cea.laraganella@unioneareanord.mo.it.