38enne nei guai per produzione e traffico di stupefacenti e per detenzione abusiva di munizioni

I Carabinieri della Stazione di Malalbergo hanno denunciato un 39enne italiano per produzione, traffico, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. La denuncia è scaturita nel corso di un’attività info-investigativa, nata per rintracciare una persona verosimilmente armata che era stata vista aggirarsi per le strade di Malalbergo con altre persone pregiudicate.

Dopo l’individuazione della persona sospetta in un 39enne italiano, residente nel veronese ma domiciliato nel ferrarese, i Carabinieri della locale Stazione, col supporto dei Carabinieri della Stazione di Ferrara San Bartolomeo in Bosco, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa del soggetto. L’attività ha consentito di trovare delle piantine di marijuana, cocaina e un proiettile calibro 9×21, probabilmente appartenente a un’arma semiautomatica non ancora rinvenuta.