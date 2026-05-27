<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

HERAcquaModena investe sul territorio di Sassuolo circa 1,5 milioni di euro per rinnovare alcuni tratti della rete idrica. Sono infatti in partenza – in accordo con l’amministrazione comunale – due importanti cantieri che interesseranno via Radici in Piano, la strada provinciale Pedemontana e via Montanara.

I lavori, programmati nel periodo estivo di chiusura delle scuole per limitare al massimo i disagi alla viabilità, sono stati illustrati nei giorni scorsi durante un incontro in Municipio alle associazioni di categoria ed ai sindacati.

Gli interventi, necessari per incrementare l’affidabilità dell’acquedotto, garantire una maggiore continuità del servizio e adeguare la rete alle esigenze di cittadini e imprese in una zona ad alta vocazione produttiva, inizieranno lunedì 8 giugno con la posa di una doppia tubazione in via Radici in Piano e della nuova adduttrice lungo la Pedemontana. I lavori prevedono anche la realizzazione di dieci nuovi gruppi valvole e il rifacimento di oltre 60 allacciamenti. Si tratta di un’opera complessa, che salvo imprevisti si concluderà a fine settembre e prevede, in accordo con la polizia locale, la chiusura della corsia sud di via Radici in Piano, dalla rotatoria con via Emilia Romagna fino alla rotonda con via Pedemontana, e relative deviazioni: il cantiere sarà mobile, per una lunghezza di 70 metri, e la circolazione sarà interrotta per stralci funzionali al fine di limitare i disagi. Lungo la Pedemontana, invece, sarà chiusa solo la corsia di destra in direzione Fiorano-Maranello. L’intervento prevede poi una seconda fase che, in autunno, riguarderà la vicina zona industriale.

Il secondo cantiere partirà sempre lunedì 8 giugno e prevede la sostituzione di circa 700 metri di rete idrica in via Montanara, nel tratto compreso tra via Consolata e via Salvarola, dove saranno posati anche nuovi gruppi valvole e saranno rifatti circa 35 allacciamenti d’utenza. Come concordato con il comune di Sassuolo, in via Montanara sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo. Anche questo cantiere sarà mobile, in avanzamento per una lunghezza di circa 70 metri alla volta per limitare i disagi al traffico, e sarà sempre garantita l’accessibilità pedonale ed ai mezzi di emergenza. Si concluderà prima dell’apertura della scuole.

“Questi cantieri sono indispensabili per il nostro territorio – afferma l’Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Sassuolo David Zilioli – ma faremo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi, applicando lo stesso metodo efficiente già sperimentato per il ponte Veggia. Per questo i lavori partiranno a scuole chiuse e verranno sospesi durante il Cersaie. Accompagneremo passo passo cittadini, imprese e associazioni con informazioni chiare e puntuali, pronti a calibrare la viabilità alternativa che stiamo già approntando in base alle diverse esigenze”.

“Gli interventi sono necessari e finalizzati ad aumentare la resilienza della rete idrica sassolese nonché a migliorare le prestazioni idrauliche dell’acquedotto, in una zona caratterizzata da un importante polo produttivo – dichiara Emanuele Galloni, Responsabile Operations HERAcquaModena – Il completamento delle opere comporterà un complessivo miglioramento del servizio per cittadini e aziende e una riduzione degli interventi manutentivi urgenti”.

Durante i lavori non sono previste interruzioni del servizio, se non in occasione dei collegamenti di rete con puntuale avviso alle utenze interessate. In caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.