Raddoppio del ponte del’Uccellino a Modena, ok alla convenzione tra enti per realizzare l’opera, costo tre milioni di euro

Raddoppio del ponte del’Uccellino a Modena, ok alla convenzione tra enti per...

Il ponte dell’Uccellino diventerà a doppio senso di marcia e sarà rialzato di 80 centimetri e rinforzato allo scopo di ridurre notevolmente il ricorso alla chiusura in caso di piena. L’intervento sarà finanziato dalla Regione Emilia Romagna con un contributo di tre milioni di euro al Comune di Modena, previsto nel programma della Protezione civile, e sarà realizzato dal Comune stesso, mentre la Provincia si impegna a predisporre il progetto esecutivo.

L’avvio delle procedure e le modalità di collaborazione tra gli enti sono contenute in una convenzione, approvata lunedì 28 settembre dal Consiglio provinciale dove si indica, come soluzione progettuale, l’impiego di un nuovo ponte bailey che sarà affiancato a quello attuale. Nel documento, inoltre, si indica un termine massimo di due anni e mezzo per completare l’intervento.

Come ha sottolineato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, «grazie alle risorse della Regione sarà possibile realizzare un’opera fondamentale che avrà ricadute positive sulla viabilità in una vasta area. La scelta del raddoppio utilizzando un altro ponte bailey consente di programmare l’opera in tempi certi, mentre il progetto di un ponte del tutto nuovo, che abbiamo valutato, presentava costi elevati e tempi molto più lunghi. Cosi abbiamo optato per la soluzione che dava più garanzie in termini di risorse e tempi di realizzazione. La Provincia – ha concluso Tomei – per questo intervento mette a disposizione le proprie competenze progettuali per accelerare ulteriormente le procedure» e ricorda che, sempre per snellire il traffico nella zona e nei collegamenti con l’area nord, la Provincia nel 2017 ha realizzato la vicina rotatoria sulla statale 12.

I sindaci di Modena e Soliera, Gian Carlo Muzzarelli e Roberto Solomita, che sono anche consiglieri provinciali ma non hanno partecipato alla discussione in Consiglio visto che si tratta di un intervento ricadente sul proprio territorio, sottolineano «l’importanza dell’opera che avrà ricadute positive soprattutto per i numerosi pendolari che percorrono il ponte ogni giorno e più in generale sulla circolazione in un territorio compreso tra Modena, Soliera e Carpi».

Il Comune di Soliera, indica la convenzione, aggiornerà gli strumenti urbanistici per consentire gli interventi complementari sulla propria viabilità.

L’intervento, infatti, prevede anche l’adeguamento di via Morello, strada che collega Soliera con il ponte dell’Uccellino, in particolare negli incroci con via Villanova e via Serrasina.

Il doppio senso di marcia sul ponte consentirà di eliminare il semaforo che attualmente regola il senso unico alternato, mentre l’innalzamento dell’infrastruttura, adeguato al rialzo degli argini realizzato da Aipo, limiterà di molto la necessità di sospendere la circolazione per motivi di sicurezza, in occasione delle piene del Secchia, un provvedimento diventato frequente in questi ultimi anni e che provoca ogni volta gravi disagi alla circolazione nei collegamenti tra Modena, Soliera, Carpi e con l’area nord del territorio provinciale.