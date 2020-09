Variante di Pavullo, risorse dalla Provincia per individuare una soluzione progettuale

Il superamento del centro abitato di Pavullo resta una delle criticità più importanti per la viabilità dell’Appennino modenese. Con questa premessa e allo scopo di contribuire a individuare una soluzione progettuale, la Provincia ha deciso di stanziare 45 mila euro da destinare all’Unione del Frignano.

I fondi saranno utilizzati per «affidare l’incarico per la progettazione di fattibilità del percorso stradale che consentirebbe di evitare l’attraversamento del centro abitato di Pavullo», come si legge in una lettera, inviata mercoledì 30 settembre, da Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia, a Giovanni Battista Pasini, presidente dell’Unione del Frignano, per comunicare lo stanziamento, scaturito dalla variazione di bilancio, approvata dal Consiglio provinciale lunedì 28 settembre.

La Provincia, prosegue la lettera, rimane in attesa dell’accordo fra gli enti interessati, per procedere in tempi rapidi all’assegnazione dell’incarico del progetto.

A livello progettuale sono diversi i nodi da sciogliere, tra questi l’ipotesi di utilizzare, in pratica come variante, un collegamento a nord di Pavullo dalla statale 12, che deve essere individuato tra diverse possibilità, fino alla strada comunale Malandrone-Pratolino che in passato è stata in parte adeguata, anche con risorse della Provincia, proprio per diventare parte di un futuro asse viario alternativo alla statale, quindi all’attraversamento del centro abitato di Pavullo.