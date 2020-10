Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 4 ottobre

Al mattino nuvolosità variabile in pianura con precipitazioni sui rilievi più persistenti sulle aree di crinale. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con precipitazioni più diffuse su tutto il territorio con fenomeni più consistenti e anche a carattere di rovescio sui settori montani di crinale. Tendenza ad attenuazione delle piogge in pianura dalle ore serali sui settori occidentali. Temperature: minime tra 14 e 16°C; massime stazionarie comprese tra 21 e 23 gradi. Venti: moderati o forti dai quadranti meridionali sui rilievi ed in particolare sulle aree di crinale appenninico. Localmente moderati sul rimanente territorio. Mare: mosso o molto mosso.

(Arpae)