In Tangenziale a Bologna riaperto il tratto tra lo svincolo 1 Nuova...

Alle ore 13:30 circa sulla Tangenziale di Bologna è stato riaperto il tratto, compreso tra lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese” e Bologna Casalecchio in direzione della A1, temporaneamente chiuso in precedenza per un incidente autonomo di un mezzo pesante che si è ribaltato all’altezza del km 1 e nel quale una persona è rimasta ferita.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico è regolare.