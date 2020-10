Mirandola: il Consiglio comunale approva in modo unanime mozione per il potenziamento dell’ospedale

Mirandola: il Consiglio comunale approva in modo unanime mozione per il potenziamento...

Incassa il sostegno e l’impegno del Sindaco Alberto Greco e della Giunta di Mirandola, la mozione relativa al potenziamento dell’ospedale Santa Maria Bianca, presentata dal Consiglio comunale ed approvata all’unanimità in occasione della seduta di ieri, lunedì 5 ottobre 2020.

“Fondamentale che si lavori in modo coeso e che si remi tutti nella stessa direzione quando si tratta di salvaguardare i servizi essenziali sul territorio, ma soprattutto ed in questo caso è opportuno sottolinearlo, quando a dover essere tutelati sono il bene e la salute dei cittadini – ha dichiarato il primo cittadino di Mirandola – Ben lieto dunque di portare avanti quanto proposto ed approvato dal Consiglio comunale. Il mio impegno cosi come quello della Giunta comunale andrà nella direzione della richiesta della revisione del PAL (Piano Attuativo Locale), in termini di riclassificazione e potenziamento dell’ospedale di Mirandola. Ma pure nella predisposizione di un Consiglio comunale aperto sulla Sanità”.

“Il mio auspicio che è poi quello di tanti cittadini è che, la richiesta di revisione del PAL, su cui dettagliare nero su bianco l’elevazione di livello dell’ospedale Santa Maria Bianca, possa essere corale da parte di tutti di tutti i Sindaci del territorio dell’Area Nord”.