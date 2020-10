Castelnuovo, dai Lions 9 mila mascherine per le scuole, lo sport e le associazioni

9 mila mascherine per la comunità di Castelnuovo donate dal Lions Club di Castelnuovo Rangone, 6 mila delle quali agli studenti dell’Istituto comprensivo Giacomo Leopardi. La consegna ufficiale dei dispositivi di protezione individuale è stata fatta questa mattina nel giardino della scuola, davanti ad una rappresentanza di studenti e docenti, tutti correttamente distanziati e muniti di mascherina.

Durante la breve cerimonia, il Presidente del Lions Club Raffaele Bruni ha affidato nelle mani della Dirigente scolastica Giovanna Moscato le 6 mila mascherine destinate ai circa 1200 tra ragazze e ragazzi frequentanti la scuola primaria “Don Milani” e la scuola secondaria di Primo grado “Giacomo Leopardi” di Castelnuovo, e la scuola primaria “Anna Frank” di Montale, alla presenza del Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi.

Una donazione importante e significativa in un anno molto complicato per la scuola, come hanno sottolineato nei loro interventi sia la Dirigente Moscato sia il Sindaco Paradisi, un gesto che conferma l’attenzione del Lions Club verso i bisogni della comunità: “In un anno così difficile i Lions non si sono tirati indietro e questa iniziativa certifica il nostro impegno per far ripartire Castelnuovo in sicurezza – spiega Raffaele Bruni, Presidente del Lions Club Castelnuovo Rangone, che per conto dell’associazione ha donato anche 20 confezioni di gel igienizzante alle scuole dell’infanzia castelnovesi –. Siamo vicini al mondo della scuola e a tutta la comunità per combattere il virus e limitarne la diffusione, con questa iniziativa vogliamo dare il nostro contributo per una battaglia che ci vede tutti coinvolti”.

I rappresentati del Lions Club Castelnuovo Rangone – oltre al Presidente Bruni, erano presenti le Presidentesse precedenti Patrizia Marchi e Nara Varini – si sono poi spostati in Sala del Consiglio insieme al Sindaco Paradisi, per consegnare altre mille mascherine a Giancarlo Cassanelli, presidente di AGISCA, l’associazione che gestisce gli impianti sportivi nel territorio di Castelnuovo. Oltre alle 7 mila mascherine destinate a studenti e sportivi castelnovesi, il Lions Club ha già donato 2 mila mascherine all’Aseop, per un totale di 9 mila mascherine fondamentali per proteggere la comunità.